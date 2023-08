UN-Sanktionsausschuss gewährt UNICEF Sanktionsausnahme für Hilfslieferung an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF eine Sanktionsausnahme für ein Hilfsprogramm für Nordkorea gestattet.Nach Angaben auf dessen Website gab das Komitee am 28. Juli dem Antrag der UNICEF auf eine Ausnahme von den Sanktionen für die Lieferung von Hilfsgütern im Wert von 1,15 Millionen Dollar statt.Es handelt sich um Güter für Gemeinden, Schulen und Krankenhäuser, die mit den Einsätzen der UNICEF in Nordkorea auf den Gebieten Gesundheit, Ernährung, Trinkwasser und Hygiene zusammenhängen. Sie umfassen über 400 Einheiten Wasserfilter, Einheiten zur Wasserqualitätsprüfung und Gefrierschränke für Impfstoffe.Auch wurden verschiedene Informations- und Kommunikationsgeräte, darunter Computer, Bildschirme und Drucker, die im UNICEF-Büro in Pjöngjang verwendet werden sollen, von den Sanktionen ausgenommen.Es gibt keine internationalen Mitarbeiter der UN-Organisationen in Pjöngjang, nachdem nach der pandemiebedingten Grenzschließung Anfang 2020 zwei Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) im März 2021 als Letzte Nordkorea verlassen hatten.Artikel 25 der Resolution 2397 des UN-Sicherheitsrats schreibt vor, dass für humanitäre Hilfe Ausnahmen von den Sanktionen gegen Nordkorea gewährt werden können.