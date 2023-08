Gericht erlaubt Ärzten koreanischer Medizin Verwendung von Elektroenzephalografie

Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hat entschieden, dass auch Ärzte der koreanischen Medizin die Elektroenzephalografie (EEG) für die Diagnose der Parkinson-Krankheit und Demenz verwenden dürfen.Das zuständige Richtergremium bestätigte am Freitag in einer Klage einer Ärztin oder eines Arztes der koreanischen Medizin gegen das Gesundheitsministerium das Urteil der Vorinstanz, das zum Teil zugunsten der klagenden Person ausfiel. Die Person forderte die Rücknahme der Lizenzaussetzung.Die Person wurde im April 2012 vom Gesundheitsministerium mit einer dreimonatigen Aussetzung der Approbation für die koreanische Medizin belegt. Grund war, dass sie zwischen September und Dezember 2010 in ihrer Klinik in Seoul die EEG für die Diagnose der Parkinson-Krankheit und Demenz eingesetzt hatte.Die Person reichte im März 2013 eine Verwaltungsklage gegen die Entscheidung des Ministeriums ein.Ein Gericht in erster Instanz urteilte zugunsten des Ministeriums. Dagegen entschied ein Gericht in der Berufungsinstanz im Jahr 2016, dass die Lizenzaussetzung zurückgezogen werden müsse. Denn es bestehe die Notwendigkeit, medizinische Geräte, deren Verwendungszweck und Prinzipien mit den Prinzipien der koreanischen Medizin verknüpft seien, auch dort zuzulassen.Das Gesundheitsministerium ging dagegen in die Revision, diese wurde nun nach siebenjährigen Beratungen zurückgewiesen.