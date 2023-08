US-Bericht: Russland könnte Technologie für Feststoff-ICBM an Nordkorea weitergegeben haben

Photo : YONHAP News

Russland könnte laut einem US-Bericht die Technologie für ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) mit Feststoffantrieb an Nordkorea weitergegeben haben.Beyond Parallel, ein auf Nordkorea spezialisiertes Medium der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), nannte in einem Bericht am Donnerstag diese Möglichkeit.Darin heißt es, dass die physikalische Größe und die Flugbahndaten der im Juli von Nordkorea getesteten ICBM mit Feststoffantrieb, Hwasong-18, fast identisch mit der russischen ICBM Topol-M (SS-27 Mod 2) seien.Das plötzliche Auftauchen dieser fortschrittlichen Waffe sei ohne Mithilfe der russischen Regierung und ihrer Wissenschaftler schwer zu erklären, hieß es.Nordkorea hatte am 12. Juli die Feststoff-ICBM Hwasong-18 abgefeuert, die in internationalen Gewässern im Ostmeer Koreas gelandet war.Beyond Parallel sprach von einem erfolgreichen Start und schrieb, dass dies wahrscheinlich das Ergebnis der technischen Zusammenarbeit mit Russland sei.Die Hwasong-18 hatte unmittelbar nach dem Start wegen ihrer Reichweite und Manövrierfähigkeit die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden Südkoreas, der USA und Japans erregt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Rakete über 15.000 Kilometer weit fliegen und alle Teile des US-Festlandes erreichen könnte, sollte sie in einem normalen Winkel abgefeuert werden.