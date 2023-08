Yoon trifft für Gipfel mit Biden und Kishida in USA ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Freitagvormittag koreanischer Zeit zu einem Dreiergipfel mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in den USA eingetroffen.Nach der letzten Überprüfung der Vorbereitungen für den Gipfel reist er heute Abend koreanischer Zeit nach Camp David, dem Präsidenten-Landsitz nahe Washington, weiter.Yoon, Biden und Kishida werden dort am Freitag (Ortszeit) zu einem Dreiertreffen und einem Mittagessen zusammenkommen, um über Maßnahmen zur Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan zu diskutieren. Die Diskussionsergebnisse sollen am frühen Samstagmorgen koreanischer Zeit bekannt gemacht werden.Es wurde bereits vereinbart, dass Dokumente für die Stärkung der trilateralen Kooperation angenommen werden. Sie sollen die Bezeichnungen „Camp David Prinzipien“ und „Im Geiste von Camp David“ tragen.Die „Camp David Prinzipien“ werden grundlegende Richtlinien zur Erweiterung des Umfangs der Zusammenarbeit von der koreanischen Halbinsel auf den Indopazifik und die Welt enthalten.„Im Geiste von Camp David“, die gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs, wird konkrete Maßnahmen zur Zusammenarbeit vorsehen. Erwartet wird, dass die regelmäßige Abhaltung trilateraler Militärübungen, die Erweiterung des Austauschs militärischer Informationen und ein gemeinsames Vorgehen gegen Krisen der Lieferketten darin aufgenommen werden.Das entspricht beinahe der Einrichtung eines neuen Beratungsgremiums zur Sicherheit und Wirtschaft. Dies könnte zu Spannungen mit China führen, das seinen Einfluss in der Region ausbaut.Es wird erwartet, dass bis zum Schluss erörtert wird, ob die Taiwanstraße, die China als sein Kerninteresse bezeichnet, zur Sprache gebracht werden soll.Yoon führt in Camp David auch bilaterale Gespräche mit Biden und Kishida. Die südkoreanische Seite teilte zwar mit, dass die Einleitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer nicht auf der Tagesordnung beim bilateralen Spitzentreffen steht. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Japan die Angelegenheit ansprechen wird.