Politik Südkorea plant Massenproduktion von Aufklärungsdrohnen für Nordkorea-Überwachung bis 2028

Unbemannte Aufklärungsflugzeuge mit mittlerer Flughöhe (MUAV) zur Überwachung Nordkoreas werden in Südkorea bis 2028 in Massenproduktion gefertigt.



Die Behörde für Wehrbeschaffung teilte mit, heute auf einer Sitzung über Verteidigungsprojekte Pläne für die Massenproduktion von MUAV beschlossen zu haben.



Das Projekt dient der Forschung und Entwicklung sowie der Massenfertigung von Aufklärungsdrohnen mit mittlerer Flughöhe für die eigenständige Überwachung und Aufklärung durch die Luftwaffe. Insgesamt 980 Milliarden Won (730 Millionen Dollar) werden hierfür eingesetzt.



Mit dem Abschluss des Projekts zur Massenproduktion werde es möglich sein, laufend Informationen über Ziele bis tief in nordkoreanisches Gebiet hinein zu sammeln und Aufklärungsmissionen durchzuführen, erwartet die südkoreanische Armee.