Politik Biden spricht Beileid zum Tod von Yoons Vater aus

US-Präsident Joe Biden hat sein Beileid zum Tod des Vaters von Präsident Yoon Suk Yeol ausgesprochen.



Nach Angaben des Präsidialamts in Seoul schickte Biden am Donnerstag (Ortszeit) Yoon nach dessen Ankunft in den USA einen Blumenkranz, um ihm zum Tod seines Vaters, Professor Yoon Ki-jung, zu kondolieren.



Kurz nach Yoons Ankunft in den USA für die Teilnahme an einem Dreiergipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan hätten beide Präsidenten in einem Telefonat miteinander gesprochen, teilte die präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, Kim Eun-hye, mit.



Laut Kim äußerte Yoon seine Besorgnis über die Waldbrände auf der Hawaii-Insel Maui und bekundete die Hilfsbereitschaft seines Landes. Er denke, dass das Sicherheitsbündnis dazu aufrufe, auch in Katastrophenzeiten immer zusammen zu sein, sagte er.