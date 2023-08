Politik Seoul verurteilt Terrorangriff auf schiitische Pilgerstätte in Iran

Die südkoreanische Regierung hat einen Terroranschlag auf die schiitische Pilgerstätte Schah Tscheragh in der iranischen Stadt Schiras am Sonntag scharf verurteilt.



Das Außenministerium teilte in einer Stellungnahme seines Sprechers am Freitag mit, dass es den Hinterbliebenen der Opfer sein tief empfundenes Beileid ausspreche. Die Regierung bekräftige ihre Position, dass Terroranschläge aus keinem Grund gerechtfertigt werden könnten.



Laut lokalen Medienberichten hatte eine sunnitische bewaffnete Organisation am Sonntag (Ortszeit) im Mausoleum Schah Tscheragh wahllos auf Schiiten geschossen. Dabei wurde eine Person getötet, acht Menschen wurden verletzt.



Auf den Schrein war bereits im vergangenen Oktober ein Terroranschlag verübt worden.