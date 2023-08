Nordkoreas Machthaber beaufsichtigt an Bord von Kriegsschiff Test von Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut Berichten an Bord eines Kriegsschiffs einen Test eines strategischen Marschflugkörpers beaufsichtigt.Nordkorea reagierte damit offenbar auf den Beginn eines gemeinsamen Militärmanövers Südkoreas und der USA.Nordkoreas amtliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag, dass Kim die Zweite Flottille der Überwasserschiffe der Ostmeer-Flotte der Marine inspiziert habe. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.Kim habe demnach auch den Test eines strategischen Marschflugkörpers überwacht, der am selben Tag von dem Schiff durchgeführt worden sei.Ziel sei die Überprüfung der Kampffunktionen und des Raketensystems des Schiffes gewesen. Darüber hinaus sollten die Seeleute ihre Fähigkeiten verbessern, im Kriegsfall einen Angriff durchzuführen. Das Schiff würde Ziele fehlerfrei treffen, hieß es in dem Bericht weiter.Kim habe die Wichtigkeit der Mission und Pflicht der Marine unterstrichen, den Kampfwillen des Feindes im Eventualfall zu brechen.Er habe zudem weitere Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich der Kampfkraft und Modernisierung der Waffen angemahnt.Südkorea und die USA haben am Montag ihr Großmanöver Ulchi Freedom Shield begonnen.