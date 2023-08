Yoon leitet im Rahmen der Ulchi-Übung NSC-Sitzung und Kabinettssitzung

Photo : YONHAP News

Am heutigen Montag, dem ersten Tag der Übung Ulchi zur Vorbereitung auf nationale Notfälle auf Regierungsebene, leitet Präsident Yoon Suk Yeol eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC).Auf der NSC-Sitzung im Büro des Präsidenten in Seoul werden Angelegenheiten wie die Berichterstattung über die militärische Lage thematisiert.Im Anschluss wird Yoon eine Kabinettssitzung leiten. Dabei wird ihm über eine Budgetierung in einem Notfall und die Verwaltung der Reaktionsbereitschaft der Regierung berichtet. Anschließend wird über die Frage beraten.Yoon hat vor, auf der Kabinettssitzung den Zweck der Ulchi-Übung sowie die Ergebnisse des Dreiergipfels zwischen Südkorea, den USA und Japan am Wochenende in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft zu erläutern.