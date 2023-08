Südkoreas Parteien reagieren unterschiedlich auf Dreiergipfel mit USA und Japan

Photo : YONHAP News

Die Regierungspartei und das Oppositionslager in Südkorea haben unterschiedlich auf die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen Südkorea, den USA und Japan reagiert.Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) teilte mit, dass durch die solider gewordene Kooperation zwischen den drei Ländern ein neues Kapitel für einen neuen Sprung der Republik Korea nach vorne eröffnet worden sei.PPP-Sprecher Kang Min-kuk erwähnte in einer Stellungnahme am Samstag die Bemerkung von Präsident Yoon Suk Yeol, dass der heutige Tag als historischer Tag in Erinnerung bleiben werde, an dem die drei Länder eine solide institutionelle Grundlage und Verpflichtungen zur trilateralen Kooperation geschaffen hätten. So wie seine Äußerung werde der heutige Tag als Tag registriert, an dem die diplomatischen Bemühungen des Präsidenten den Höhepunkt einer neuen Wende erreicht hätten.Dagegen übte die Minjoo-Partei Koreas Kritik und fragte, welche Nutzen die Schließung einer Quasi-Militärallianz mit Japan für die nationalen Interessen überhaupt haben würde.Das von den Staats- und Regierungschefs der drei Länder angenommene Versprechen für trilaterale Konsultationen stelle ein Gelöbnis der Pflicht zur Beratung in einem Notfall dar und mache Konsultationen zwischen den drei Ländern im Falle einer Krise in der indopazifischen Region obligatorisch. Das entspreche de facto einer Quasi-Militärallianz und stelle die Bildung einer trilateralen Sicherheitsgemeinschaft, einschließlich Japans, dar, sagte der Sprecher der führenden Oppositionspartei, Kwon Chil-seung, am Samstag vor der Presse.