Südkoreas Ausfuhren vom 1. bis 20. August um 16,5 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats stark eingebrochen.Nach Angaben des Zollamts am Montag belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. August auf 27,85 Milliarden Dollar. Das entspreche einem Rückgang von 16,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Die Lieferungen von PKW und Schiffen stiegen gegenüber dem Vorjahr jeweils um 20,2 Prozent und 54,9 Prozent. Demgegenüber schrumpften die Halbleiterexporte um 24,7 Prozent.Nach Abnehmerländern betrachtet, konnte Südkorea seine Lieferungen nach Hongkong um 36,1 Prozent steigern. Dagegen gingen die Exporte nach China um 27,5 Prozent zurück, die in die USA um 7,2 Prozent und die in die Europäische Union um 7,1 Prozent.Das Importvolumen sackte im genannten Zeitraum um 27,9 Prozent auf 31,42 Milliarden Dollar ab.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 3,56 Milliarden Dollar verbucht. Der Verlust vergrößerte sich gegenüber demselben Vormonatszeitraum, damals war ein Defizit von 1,35 Milliarden Dollar verzeichnet worden.