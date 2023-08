Seoul Metro will kurzfristige U-Bahn-Pässe für ausländische Touristen einführen

Photo : YONHAP News

Seoul Metro, der U-Bahnbetreiber der Stadt Seoul, plant, neue Dienste wie kurzfristige U-Bahn-Pässe für ausländische Touristen einzuführen.Das öffentliche Unternehmen gab am Montag bekannt, die Einführung solcher Pässe vorzubereiten, mit denen für einen bestimmten Zeitraum beliebig viele U-Bahnfahrten in Seoul möglich seien.Zunächst werde die Einführung einer Tageskarte und eines Drei-Tage-Tickets überprüft, weil sich 36,8 Prozent der nach Seoul reisenden ausländischen Touristen vier bis sieben Tage in der Stadt aufhielten, hieß es.Ein Tagespass soll den derzeitigen Überlegungen zufolge 5.600 Won (4,18 Dollar) kosten, ein 3-Tages-Pass 11.800 Won (8,8 Dollar).Seoul Metro hat zudem vor, ein sogenanntes System zum gleichzeitigen Dialog mit Ausländern im November zunächst an der U-Bahnstation Myeong-dong einzuführen. Mit dem System wird auf einem bidirektionalen Bildschirm automatisch in die Sprache des Gegenübers übersetzt, wenn ein Bahnhofsmitarbeiter und ein Ausländer jeweils in ihrer Sprache sprechen.13 Sprachen werden angeboten. Der Dienst soll im kommenden Jahr auf fünf U-Bahnstationen, darunter Seoul Station der Linien 1 und 4 und Myeong-dong der Linie 6, ausgeweitet werden.