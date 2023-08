Unternehmerverband FKI will sich umbenennen

Photo : YONHAP News

Die Federation of Korean Industries (FKI), eine führende Wirtschaftsorganisation in Südkorea, wird diese Woche für einen Neuanfang ihre koreanische Bezeichnung ändern.Im Zuge der Reformbemühungen will die Organisation auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag wieder den Namen zur Zeit der Gründung der Vorgängerorganisation im Jahr 1961 annehmen. Damals hatte die Organisation „Korea Businessmen´s Association” geheißen.Die Namensänderung spiegele die Entschlossenheit wider, dass der Verband zu den Grundlagen zurückkehren und zuerst an den Staat und das Volk denken und dementsprechend handeln wolle, erklärte FKI.