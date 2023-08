Seoul begrüßt Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Menschenrechtslage in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die erste Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea seit sechs Jahren positiv bewertet.Das Außenministerium in Seoul teilte am Montag mit, man begrüße es, dass der Sicherheitsrat in einer offiziellen Sitzung am 17. August Ortszeit in New York die nordkoreanische Menschenrechtsfrage erörtert habe. Das Treffen sei eine wichtige Gelegenheit geworden, um der Diskussion über die Menschenrechte in Nordkorea neuen Schwung zu geben.Südkorea habe als interessierte Partei daran teilgenommen und betont, dass die Menschenrechtsverletzungen durch das nordkoreanische Regime auch mit dem internationalen Frieden und der Sicherheit eng zusammenhingen. Das Land habe unterstrichen, dass der Sicherheitsrat mit der Angelegenheit als Ganzes umgehen und diese erörtern müsse, hieß es.Südkorea werde als Ratsmitglied für den Zeitraum von 2024 bis 2025 Bemühungen unternehmen, damit für ein besseres Verständnis über die wahre Menschenrechtslage in Nordkorea entsprechende Diskussionen in dem Gremium fortlaufend zustande kommen könnten, hieß es weiter.