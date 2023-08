Nordkorea informiert Japan über Plan für Satellitenstart zwischen 24. und 31. August

Photo : KBS News

Nordkorea hat Japan über den Plan für einen Satellitenstart im Zeitraum 24. bis 31. August informiert.Das teilte die japanische Regierung am Dienstag mit.Japans Küstenwache sei von Nordkorea offiziell über die Pläne informiert worden, damit für den Start Gefahrenzonen im Meer ausgewiesen werden, teilten der Sender NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo News mit.Zwei der Zonen befinden sich vor Nordkoreas südwestlicher Hwanghae-Provinz. Die dritte liegt östlich der philippinischen Insel Luzon. Alle drei Bereiche liegen außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans.Nach Angaben von Kyodo will Nordkorea erneut einen Aufklärungssatelliten starten, nachdem der erste Versuch am 31. Mai gescheitert war. Damals hatte Nordkorea zwei Tage vorher die japanische Küstenwache über den geplanten Start informiert.Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat laut Berichten den zuständigen Regierungsbehörden aufgetragen, Informationen zu Nordkoreas Plänen zusammenzutragen. Zudem soll mit den USA und Südkorea zusammengearbeitet werden, um Pjöngjang von dem Start abzuraten.