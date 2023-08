Photo : YONHAP News

Nordkorea hat das am Montag begonnene Militärmanöver Südkoreas und der USA scharf kritisiert.Ein beispielloser "thermonuklearer Krieg" könne sich jederzeit der koreanischen Halbinsel nähern, hieß es in einem Dienstag veröffentlichten Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA.KCNA kritisierte eine aggressive Natur des gemeinsamen Manövers Ulchi Freedom Shield und wies darauf hin, dass strategische US-Nuklearwaffen und Mitglieder des UN-Kommandos im Koreakrieg (1950-53) involviert seien.Das Spitzentreffen Südkoreas, der USA und Japans in Camp David am vergangenen Freitag habe dem Ziel einer "Provokation mit einem Atomkrieg" gedient.Die Einbeziehung der Einigungen von Camp David in die Kriegsübungen lasse die Gefahr eines thermonuklearen Kriegs auf der koreanischen Halbinsel realistischer werden, hieß es weiter.In seiner ersten Reaktion auf den Dreiergipfel hatte KCNA berichtet, dass der Wille feindlicher Kräfte zur Gefährdung von Nordkoreas Souveränität auf einen Moment der Aufwiegelung warte. Nordkoreas Armee werde darauf warten, hieß es.