Verbraucherstimmung sinkt erstmals seit sechs Monaten

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im August erstmals seit sechs Monaten verschlechtert.Nach Angaben der Bank of Korea stand der Konsumklimaindex im August bei 103,1. Das seien 0,1 Punkte weniger als im Vormonat.Der Konsumklimaindex habe zwar den dritten Monat in Folge über 100 gelegen, der Wert sei jedoch erstmals seit sechs Monaten gesunken, erklärte die Zentralbank. Sie vermutete als Grund die immer noch als hoch wahrgenommene Inflationsrate trotz des verlangsamten Preisanstiegs und gedämpfte Erwartungen für eine Exportverbesserung.Der Konsumklimaindex für den Preisausblick stieg gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 147.Die Inflationserwartung der Verbraucher für die nächsten zwölf Monaten lag gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,3 Prozent.Der Index der Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage sank gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 72, der für die künftigen Konjunkturaussichten fiel um vier Punkte auf 80.Der Index der Prognose für das Zinsniveau kletterte um sechs Punkte auf 118.