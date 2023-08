Photo : YONHAP News

Nach Angaben eines Beamten des US-Außenministeriums geht das in Camp David vereinbarte "Engagement für Konsultationen" über Nordkorea hinaus.Die Einigung zwischen den Regierungsspitzen Südkoreas, der USA und Japans beim trilateralen Gipfel beziehe sich nicht ausschließlich auf Nordkorea, sondern verschiedene Arten von Provokationen.Das sagte Seth Bailey von der Abteilung für Korea und die Mongolei am Montag bei einem Seminar, das vom Koreanischen Wirtschaftsinstitut in Washington organisiert worden war.In Camp David war vereinbart worden, im Falle "regionaler Bedrohungen" unverzüglich zu beraten.Der Beamte wies außerdem Chinas Kritik zurück, dass der trilaterale Gipfel ein Versuch gewesen sei, einen "neuen Kalten Krieg" in der asiatisch-pazifischen Region zu beginnen. Die drei Länder konzentrierten sich stattdessen darauf, mit China Beziehungen auf konstruktive Weise aufrechtzuerhalten.Zu Prognosen, nach denen das Beratungsgremium scheitern könnte, so wie die Northeast Asia Treaty Organization, sagte der US-Beamte, dass das Verhältnis zwischen Südkorea, den USA und Japan wohlkalkuliert und auf einen Erfolg abgestimmt sei. Dies zeige sich bereits in vielerlei Hinsicht.Auf die Frage, ob die Dokdo-Frage beim trilateralen Gipfel thematisiert wurde, sagte Bailey, dass es keine Diskussionen über "Territorialstreitigkeiten" gegeben habe.