Yoon fordert grundlegende Maßnahmen wegen zufälliger Opfer von Verbrechen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat von den Behörden grundlegende Maßnahmen gegen Verbrechen gefordert, bei denen es die Opfer zufällig traf.Unter anderem solle für mehr öffentliche Sicherheit gesorgt werden, habe Yoon angesichts einer Reihe brutaler Verbrechen in letzter Zeit beim wöchentlichen Treffen mit Ministerpräsident Han Duck-soo am Montag gefordert, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, mit.Grundlegende Maßnahmen seien erforderlich, um Verbrechen von Psychopathen und aufgrund antisozialer Gesinnung vorzubeugen, sagte der Staatschef.Er forderte das Justizministerium auf, zügig an Maßnahmen zur Beschwichtigung der Sorgen der Öffentlichkeit zu arbeiten. Vom Gesundheitsministerium wurde verlangt, Maßnahmen im Zusammenhang mit der geistigen Gesundheit der Öffentlichkeit zu überprüfen.