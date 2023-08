Obergrenze für Geschenke für Beamte nach Anti-Bestechungsgesetz wird angehoben

Photo : YONHAP News

Die Obergrenze für den Wert eines Geschenks für Beamte in Form von Agrar- und Fischererzeugnissen und verarbeiteten Agrar- und Fischereiprodukten wird angehoben.Der entsprechende Wert wird von derzeit 100.000 Won (75 Dollar) auf 150.000 Won (112 Dollar) erhöht.Die für Feiertage wie das Mond-Neujahr und das Erntedankfest Chuseok geltende erhöhte Obergrenze steigt von 200.000 Won (149 Dollar) auf 300.000 Won (224 Dollar).Die Kommission für Anti-Korruption und Bürgerrechte teilte am Montag mit, entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung zum Anti-Bestechungsgesetz verabschiedet zu haben.Der gesetzliche Zeitraum für Geschenke zu einem Feiertag reicht von 24 Tagen vor bis fünf Tage nach dem Festtag. Da das diesjährige Chuseok auf den 29. September fällt, dauert der entsprechende Zeitraum vom 5. September bis 4. Oktober.Auch Online- und mobile Geschenkgutscheine, beispielsweise solche für Aufführungen, werden gemäß der Revision als Geschenk zugelassen. Ausgenommen sind dagegen Wertgutscheine wie Kaufhaus-Gutscheine, die ohne Weiteres in Bargeld umgewandelt werden können.Kommissionschef Kim Hong-il sagte, dass die Entscheidung mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten in der Agrar-, Vieh- und Fischereiindustrie sowie in der Kultur- und Kunstbranche getroffen worden sei. An dem strikten Kurs der Anti-Korruptionskommission gegen Korruptionsfälle bei der öffentlichen Hand nach dem Prinzip der Nulltoleranz habe sich aber nichts geändert.