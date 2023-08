Japan beginnt am 24. August mit Einleitung von Fukushima-Wasser ins Meer

Photo : YONHAP News

Japan wird am 24. August mit der Ableitung kontaminierten Wassers aus der Atomkraftwerksruine Fukushima ins Meer beginnen, sollten die passenden Wetterbedingungen vorliegen.Diese offizielle Entscheidung traf die japanische Regierung heute auf der Kabinettssitzung unter Leitung von Premierminister Fumio Kishida.Die Verklappung erfolgt demnach etwa 26 Monate, nachdem sich das Vorgängerkabinett Suga für die Einleitung ins Meer als Entsorgungsmethode für das in Tanks gelagerte Kühlwasser entschieden hatte.Kishida sagte, dass eine breite Palette von Regionen und Staaten Verständnis und Unterstützung für das Vorgehen beruhend auf wissenschaftlichen Gründen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) geäußert habe.Der AKW-Betreiber TEPCO wird das Kühlwasser, das nach der Aufbereitung mit dem Filtersystem ALPS in großen Tanks gelagert wird, nach der Verdünnung mit Meerwasser durch den für die Einleitung gebauten unterirdischen Tunnel ins Meer leiten.Es sind etwa 1,34 Millionen Tonnen verseuchten Wassers auf dem AKW-Gelände gelagert. Die Einleitung wird voraussichtlich 30 Jahre in Anspruch nehmen.Die Verklappung soll nach der Entscheidung der japanischen Regierung zwölf Jahre nach dem Super-GAU als Folge der Erdbebenkatastrophe im Jahr 2011 beginnen. Einige Beobachter meinen jedoch, es sei schwer vorherzusagen, ob die Einleitung reibungslos verlaufen könnte. Gründe seien der anhaltende Widerstand von Fischern in Japan und der Nachbarländer wie China sowie fehlende grundlegende Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung kontaminierten Wassers.Die IAEA hatte in ihrem am 4. Juli veröffentlichten umfassenden Bericht die Schlussfolgerung vorgelegt, dass der Entsorgungsplan von TEPCO den internationalen Sicherheitsstandards entspreche.Die Organisation versuchte jedoch, sich von der Verantwortung zu distanzieren. Die Einleitung ins Meer sei eine Entscheidung der japanischen Regierung, die IAEA unterstütze oder empfehle diese Politik nicht, schrieb sie.