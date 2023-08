Internationales Nationale Sicherheitsräte Südkoreas und Indiens führen Mittwoch Strategiedialog

Die Nationalen Sicherheitsräte Südkoreas und Indiens halten am Mittwoch in Seoul Strategiegespräche ab.



Das gab das südkoreanische Präsidialamt bekannt.



Das wird der vierte Dialog zwischen den Nationalen Sicherheitsräten beider Länder nach dessen Einführung im Jahr 2014 sein. Das dritte Treffen fand im Jahr 2021 statt.



Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Kim Tae-hyo, und sein indischer Amtskollege Vikram Misri werden als Chefdelegierte fungieren. Beide Seiten werden über Möglichkeiten zur bilateralen Kooperation in den Bereichen Wirtschaftssicherheit, Wissenschaft und Technologie sowie beim Umgang mit der regionalen und globalen Lage diskutieren.



Indien ist ein wichtiger Partner in der Indopazifik-Strategie der USA und gehört zur Quad-Gruppe für die Sicherheitskooperation, der auch die USA, Australien und Japan angehören. Indien verfolgt jedoch eine Strategie einer ausgeglichenen Diplomatie und spricht sich gegen eine Isolierung Chinas aus.