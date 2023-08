China kritisiert stärkere Kooperation zwischen Südkorea, USA und Japan gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

China hat an der Einigung Südkoreas, der USA und Japans beim letzten Dreiergipfel in Camp David über eine stärkere Zusammenarbeit gegenüber Nordkorea Kritik geübt.Das werde die Gefahr einer Blockkonfrontation erhöhen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag vor der Presse.Er warf den drei Ländern vor, unter dem Vorwand der Frage der koreanischen Halbinsel ihre militärische Kooperation zu stärken und geopolitische Interessen zu verfolgen.Das werde nur das Risiko einer Blockkonfrontation in der Region verschärfen und den strategischen Interessen anderer Länder schaden, sagte der Sprecher weiter.