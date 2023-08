Regierungslager will nächstes Jahr Kombipass für Bus- und U-Bahnkarten einführen

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die regierende Partei Macht des Volks haben beschlossen, einen Kombipass für Bus- und U-Bahnfahrten einzuführen.Um die Öffentlichkeit bei den Verkehrskosten zu entlasten, soll der sogenannte K-Pass im Juli nächsten Jahres eingeführt werden. Damit soll eine Rückerstattung von bis zu 20 Prozent der Fahrtkosten im öffentlichen Nahverkehr gewährt werden.Wer mindestens 21 Mal im Monat mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und U-Bahn fährt, kann bis zu 216.000 Won (161 Dollar) im Jahr zurückerstattet bekommen. Die maximale Zahl der Fahrten, die hierfür angerechnet werden können, wird dabei auf 60 im Monat begrenzt.Bei jungen Menschen soll die entsprechende Obergrenze auf 324.000 Won (242 Dollar) im Jahr steigen, bei Geringverdienern auf 576.000 Won (430 Dollar).PPP-Politikchef Park Dae-chul sagte in einer Fraktionssitzung am Dienstag, dass die Regierung in ihren bald vorzulegenden Haushaltsplan für das kommende Jahr das entsprechende Vorhaben aufnehmen werde.