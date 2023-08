Nordkoreas Air Koryo fliegt erstmals seit Corona-Ausbruch nach Peking

Photo : YONHAP News

Eine Passagiermaschine der staatlichen Fluggesellschaft Nordkoreas, Air Koryo, ist am Dienstag erstmals nach über dreieinhalb Jahren in Peking gelandet.Es ist das erste Mal seit der Corona-Ausbreitung in China im Januar 2020, dass eine nordkoreanische Passagiermaschine in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen ist.Der Flug JS151, der vom Flughafen Sunan in Pjöngjang gestartet war, kam heute gegen 9.20 Uhr (Ortszeit) am Flughafen Peking-Hauptstadt an.Auch auf der Anzeigetafel am Flughafen wurde die Information über die Ankunft des Flugs JS151 angezeigt.