Regierungslager will lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit vorzeitiger Entlassung einführen

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die regierende Partei Macht des Volks (PPP) haben vereinbart, eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung einzuführen.Sie hätten sich geeinigt, Gefängnisse ausschließlich für die Aufnahme von brutalen Kriminellen einzuführen. Ziel sei die Verhinderung von wahllosen brutalen Verbrechen, die sich in letzter Zeit häufig ereigneten.Das hätten beide Seiten heute bei einer Beratung über Maßnahmen gegen grausame Verbrechen an zufällig ausgewählten Opfern erörtert, teilte die Regierungspartei mit.Es hieß weiter, dass das Lager die Bedrohung der Öffentlichkeit und das Führen von Waffen an öffentlichen Plätzen als Verbrechen einstufen wolle. Eine entsprechende Gesetzgebung werde auf der Grundlage von Vorschlägen von Abgeordneten angestrebt.