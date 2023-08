Der Leitindex Kospi hat am Dienstag leicht zulegen können.Das Börsenbarometer beendete den Handel mit einem Plus von 0,28 Prozent bei einem Stand von 2.515,74 Zählern.Am Montag hatte in den USA die technologielastige Nasdaq-Börse um 1,56 Prozent zugelegt. Der Kospi war daher heute mit einem Plus von fast einem Prozent in den Handel gestartet.