Heftige Regenfälle für Mittwoch und Donnerstag vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch und Donnerstag soll es in einigen Landesteilen wieder stark regnen.Landesweit werde der Himmel bewölkt sein, teilte das Wetteramt KMA mit.In den zentral und südlich gelegenen Regionen sei bis Donnerstag mit 50 bis 120 Millimetern Regen zu rechnen. Ortsweise könnten bis zu 150 Millimeter niedergehen.Im Osten der Provinz Gangwon sei mit 30 bis 80 Millimetern Regen zu rechnen. Auf der Jeju-Insel werde es 30 bis 100 Millimeter Regen geben.Starkregen mit Mengen von 30 bis 60 Millimetern wird laut dem Wetterbericht die Hauptstadtregion und den Westen der Provinz Gangwon treffen. Auch die Provinzen Chungcheong und Jeolla sowie Jeju werden von Starkregen betroffen sein. An den Küsten von Jeolla und Jeju wird es außerdem kräftigen Wind geben.Die Höchsttemperaturen am Tag sollen am Mittwoch zwischen 27 und 33 Grad Celsius betragen. Damit ist es ein bis vier Grad kühler am als Dienstag.