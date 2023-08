USA verlängern Reiseverbot nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat das Reiseverbot für ihre Staatsbürger nach Nordkorea erneut um ein Jahr verlängert.Das US-Außenministerium gab am Dienstag im Amtsblatt bekannt, dass das Reiseverbot bis zum 31. August des kommenden Jahres gültig bleibe.Inhaber eines US-Reisepasses benötigen demnach eine Sondergenehmigung, um nach Nordkorea reisen zu können.Das Außenministerium sehe für US-Staatsbürger weiterhin ein ernsthaftes Risiko einer Festnahme und langfristigen Inhaftierung in Nordkorea, hieß es zur Begründung der Verlängerung.Das Reiseverbot war im September 2017 nach dem Tod des US-Studenten Otto Warmbier verhängt worden und seitdem jedes Jahr verlängert worden. Warmbier war im Juni 2017 kurz nach seiner Rückkehr aus nordkoreanischer Haft in den USA gestorben.