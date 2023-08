Zahl der Einpersonenhaushalte steht kurz vor Erreichen der Zehn-Millionen-Marke

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea steht infolge der stetigen Zunahme aufgrund der Urbanisierung und der Alterung der Bevölkerung kurz vor dem Erreichen der Marke von zehn Millionen Menschen.Nach den am Dienstag vom Innenministerium veröffentlichten statistischen Daten sind mit Stand 31. Dezember 2022 51.439.038 Menschen als Einwohner in Südkorea gemeldet. Es gibt 23,7 Millionen registrierte Haushalte.Davon sind 9,72 Millionen Einpersonenhaushalte, deren Anteil kletterte innerhalb eines Jahres um 0,7 Prozentpunkte auf 41 Prozent.Der Anteil der Einpersonenhaushalte hatte Ende 2021 erstmals die 40-Prozent-Schwelle übertroffen.Nach Altersgruppen betrachtet, machen über 60-Jährige 37,2 Prozent der Single-Haushalte aus. Sollten alle Einpersonenhaushalte mit über 50-Jährigen zusammengerechnet werden, sind es etwa die Hälfte.Die Anzahl der Single-Haushalte ist in allen Altersgruppen steigend.Der zusammengerechnete Anteil der Ein- und Zweipersonenhaushalte liegt bei 62,5 Prozent. Es ging das zehnte Jahr in Folge aufwärts.