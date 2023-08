Covid-19 wird am 31. August zu Infektionskrankheit der Klasse 4 herabgestuft

Photo : YONHAP News

Covid-19 wird am 31. August bei der Klassifikation von Infektionskrankheiten von Klasse 2 auf Klasse 4 herabgesetzt.Das teilte die Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, Jee Young-mee, heute bei einer Sitzung zu Covid-19 mit. Für die Festlegung des Zeitpunkts sei die Zeit für Vorbereitungen durch den Gesundheitsbereich und die Gebietskörperschaften berücksichtigt worden.Die tägliche Meldung und Zählung bestätigter Corona-Fälle, die drei Jahre und sieben Monate lang vorgenommen worden sei, werde eingestellt. Für gesunde Menschen habe sich das Risiko einer Covid-19-Erkrankung auf das einer Influenza (Grippe) reduziert. Der Gesundheitssektor verfüge über ausreichend Kapazitäten, um darauf reagieren zu können, hieß es.Jee betonte zugleich, dass Hochrisikogruppen wie Ältere und Menschen mit geschwächter Immunität weiterhin geschützt werden müssten. Hierfür werde an der Maskenpflicht in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko zunächst festgehalten.Covid-19 war im Januar 2020 als Infektionskrankheit der Klasse 1 eingestuft worden und wurde im April 2022 auf Klasse 2 herabgestuft.