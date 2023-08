Finanzminister erläutert Schwerpunkt bei Haushaltsplan für 2024

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2024 dafür einsetzen, den Gürtel enger zu schnallen und zugleich Benachteiligte stark zu unterstützen.Die entsprechende Äußerung machte Finanzminister Choo Kyung-ho heute bei einer Haushaltssitzung, an der die regierende Partei Macht des Volks und das Finanzministerium teilnahmen.Choo nannte vier Grundsätze, darunter die Stärkung der Wohlfahrt der Benachteiligten und die Investitionen für die Zukunftsvorbereitung. Dazu zählen auch die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Steigerung der wirtschaftlichen Vitalität und die Unterstützung für die Erfüllung der wesentlichen Staatsfunktionen.Zugleich kündigte er den Ausbau von Arbeitsplätzen für Senioren und der Pflegedienste, die Unterstützung für schwerbehinderte Menschen und die finanzielle Unterstützung für die Kinderbetreuung an. Auch wurden die Förderung von Talenten in Spitzenindustrien und die Schaffung einer größeren Flexibilität am Arbeitsmarkt betont.