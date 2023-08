Unternehmensstimmung verschlechtert sich zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich inmitten anhaltender konjunktureller Unsicherheit den zweiten Monat in Folge verschlechtert.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch sank der Geschäftsklimaindex (BSI) für sämtliche Industrien im August gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 71.Der Geschäftsklimaindex für die herstellende Industrie fiel gegenüber dem Vormonat um fünf Punkte auf 67.Bei elektronischen, bildgebenden und Telekommunikationsgeräten rutschte der Wert aufgrund einer verzögerten Erholung bei den Halbleiterpreisen und der geschrumpften Auftragszahlen um acht Punkte.In den nicht herstellenden Bereichen sank der Index um einen Punkt im Vormonatsvergleich auf 75.Die Notenbank nannte als Grund den Rückgang der Nachfrage nach der Entsendung von Arbeitskräften und die gesunkene Rentabilität im Wohnungssektor aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise. Auch der Rückgang der Nachfrage nach Inlandsreisen habe eine Rolle gespielt.Der Wirtschaftsklimaindex (ESI: Economic Sentiment Index), eine Kombination aus dem Geschäftsklimaindex und dem Konsumklimaindex, sank um 0,1 Punkte auf 94.