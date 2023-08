China genehmigt Air Koryo wöchentlich drei Flüge zwischen Pjöngjang und Peking

Photo : YONHAP News

China hat der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo genehmigt, wöchentlich dreimal auf der Strecke Pjöngjang-Peking zu fliegen.Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde habe Air Koryo die Genehmigung erteilt, vom 26. März bis 28. Oktober dienstags, donnerstags und samstags zwischen Pjöngjang und Peking zu fliegen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Die chinesische Fluggesellschaft Air China, die früher ebenfalls Flüge zwischen beiden Städten angeboten habe, habe keinen Antrag auf die Wiederaufnahme der Flüge zwischen China und Nordkorea gestellt, teilte die Behörde mit.Eine Passagiermaschine von Air Koryo war am Dienstag erstmals seit der Grenzschließung zwischen beiden Ländern vor drei Jahren und sieben Monaten am Flughafen in Peking gelandet.