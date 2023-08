Nordkoreas zweiter Satellitenstart nach eigenen Angaben gescheitert

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offiziell bekannt gegeben, dass der am Donnerstag durchgeführte Start eines Aufklärungssatelliten gescheitert ist.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA teilte in einer um 6.15 Uhr veröffentlichten Erklärung mit, dass die Nationale Behörde für Raumfahrtentwicklung den Satelliten Malligyong-1 auf die Weltraumrakete Chollima-1 montiert und diese vom Startplatz Sohae aus gestartet habe.Zwar hätten die erste und zweite Antriebsstufe normal funktioniert, jedoch habe es am Zündsystem der dritten Stufe eine Unregelmäßigkeit gegeben.Die Raumfahrtbehörde wolle die Ursache für den Fehler finden und vor dem dritten Start eines Aufklärungssatelliten im Oktober entsprechende Schritte unternehmen.Nordkorea hatte die Weltraumrakete gegen 3.50 Uhr von Dongchang-ri aus in südliche Richtung abgefeuert. Vor 85 Tagen, Ende Mai, hatte Nordkorea erstmals versucht, seinen Satelliten Malligyong-1 in eine Erdumlaufbahn zu bringen.