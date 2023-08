Südkoreas Generalstab: Nordkoreas Raketenstart schlug fehl

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte ist Nordkoreas Raketenstart am Donnerstagmorgen fehlgeschlagen.Der von Nordkorea behauptete Start einer Weltraumrakete von Dongchang-ri aus in südliche Richtung um 3.50 Uhr sei nicht geglückt, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) mit.Der Start sei umgehend bemerkt und die Flugbahn des Projektils verfolgt worden, hieß es weiter.Nordkorea habe damit klar gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen, die dem Land die Verwendung ballistischer Raketentechnologie verbieten.Südkorea wolle außerdem seine Beteiligung am gemeinsamen Militärmanöver Ulchi Freedom Shield mit den USA fortsetzen. Darüber hinaus werde eine hohe Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Der JCS hatte zuvor mitgeteilt, dass das Projektil über internationalem Gewässer westlich der im Ostchinesischen Meer gelegenen südkoreanischen Insel Ieodo geflogen sei.Nordkorea hatte zuvor die japanische Küstenwache darüber informiert, dass zwischen dem heutigen Donnerstag und dem 31. August ein Satellit gestartet werden soll. Hierfür wurden drei Gefahrenzonen im Meer festgelegt, darunter zwei im Gelben Meer oder Westmeer und eine östlich der philippinischen Insel Luzon.