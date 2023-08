Nationalversammlung befasst sich mit Gesetzen zum Überflutungsschutz

Photo : KBS News

Südkoreas Nationalversammlung wird sich heute mit einer Reihe von Gesetzen befassen, die das Alltagsleben der Einwohner betreffen.Auch Gesetze zum Überflutungsschutz sollen zur Abstimmung gelangen.Laut dem am Mittwoch von einem Unterausschuss verabschiedeten Entwurf wird die Regierung zu umfassenden Maßnahmen aufgefordert, um Überflutungen in Senken in Städten vorzubeugen.Darüber hinaus werden die Volksvertreter über weitere Gesetze für den Hochwasser- und Überflutungsschutz sowie die Unterstützung für Flutopfer abstimmen.Das sogenannte "Gesetz des gelben Umschlags" wird aufgrund einer Einigung der beiden wichtigsten politischen Lager nicht thematisiert. Mit dem Gesetz sollen Schadenersatzansprüche von Unternehmen wegen eines Streiks eingeschränkt werden.Auch über drei Gesetzentwürfe zu Änderungen des Rundfunkgesetzes sollen heute nicht abgestimmt werden.