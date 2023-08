Südkoreas Zentralbank belässt Leitzins bei 3,5 Prozent

Photo : KBS News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 3,5 Prozent zu belassen.Damit wurde der Zins nach Februar, April, Mai und Juli zum fünften Mal in Folge eingefroren.Die Zinsdifferenz zu den USA liegt demnach weiter bei zwei Prozentpunkten, was dem bisher höchsten Unterschied entspricht.Die US-Notenbank Fed wird beim für September vorgesehenen Treffen ihres Offenmarktausschusses den Leitzins festlegen.