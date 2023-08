Yoon fordert Reaktionsbereitschaft gegen möglichen Atomwaffeneinsatz durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA inmitten der gemeinsamen Übung „Ulchi Freedom Shield“ besucht.Er forderte, unter der Annahme des Einsatzes von Atomwaffen durch Nordkorea eine starke Reaktionsbereitschaft in Kombination aus nuklearen und nichtnuklearen Kapazitäten Südkoreas und der USA zu schaffen.Die entsprechende Äußerung habe Yoon am Mittwoch beim Besuch des Command Post Tango (CP Tango), der Kommandozentrale des gemeinsamen Kommandos im Kriegsfall, gemacht, teilte sein Sprecher Lee Do-woon mit. Er habe den Stand der gemeinsamen Übung unter die Lupe genommen und Soldaten ermutigt.Yoon sagte, dass CP Tango die Rolle eines Gehirns gespielt habe, das Heer, Marine und Luftwaffe beider Länder im Kriegsfall befehlige. Der südkoreanisch-US-amerikanische Gefechtsstab, der an der gemeinsamen Übung teilnehme, sei ein Symbol für die Festigkeit des bilateralen Militärbündnisses.Es war der erste Besuch eines südkoreanischen Präsidenten in CP Tango, einem Bunkerkomplex der US-Armee in Korea, seit dem Besuch der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye im Jahr 2013.