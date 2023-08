Internationales Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben nach Nordkoreas Startversuch für einen Satelliten in einem Telefongespräch Gegenmaßnahmen erörtert.



Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Nuklearunterhändler Kim Gunn heute Vormittag mit seinen amerikanischen und japanischen Amtskollegen Sung Kim und Hiroyuki Namazu eine Dreierkonferenz per Telefon geführt habe. Sie hätten den Start scharf verurteilt und betont, dass dieser einen schwerwiegenden Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Denn nach den Resolutionen sei Nordkorea jeglicher Start mit Hilfe von Technologie für ballistische Raketen untersagt.



Die Sicherheit der Nachbarländer sei dadurch ernsthaft bedroht. Auch gebe es Sorge, weil nach dem Startversuch am 31. Mai erneut die Sicherheit von Flugzeugen und Schiffen außer Acht gelassen worden sei.



Sie vereinbarten, Folgemaßnahmen der Vereinbarungen des Dreiergipfels am 18. August voranzutreiben. Dazu zählen die Verstärkung der Fähigkeit der drei Länder zur Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, eine engere Kooperation für die Blockierung illegaler Geldquellen sowie engere Zusammenarbeit für die Förderung der Menschenrechte in Nordkorea.