Politik Südkoreas Militär beginnt Operation zur Bergung von Wrackteilen nordkoreanischer Weltraumrakete

Nach dem Start einer angeblichen Weltraumrakete durch Nordkorea am frühen Donnerstagmorgen hat das südkoreanische Militär umgehend eine Operation zur Bergung des Rumpfs und von Wrackteilen begonnen.



Für eine entsprechende Operation seien mehrere Schiffe der Marine und Flugzeuge am Vormittag auf hoher See im Westmeer eingesetzt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter.



Wie verlautete, seien Objekte, die vom nordkoreanischen Projektil abgetrennt worden seien, außerhalb des zuvor angegebenen Absturzbereichs in internationalen Gewässern im Westmeer niedergegangen.



Kriegsschiffe und Flugzeuge befänden sich auf dem Weg zur ermittelten Absturzstelle. Neben Mitgliedern der Marine-Spezialeinheit UDT seien auch Taucher, darunter Tiefseetaucher, losgeschickt worden, erläuterte der Beamte.