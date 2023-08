Wirtschaft Fischereiorganisation betont Sicherheit koreanischer Meeresprodukte

Eine Fischereiorganisation in Südkorea hat am Donnerstag angesichts des geplanten Beginns der Einleitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer betont, dass einheimische Fischereierzeugnisse sicher seien.



Der Koreanische Küstenfischerverband betonte in einem Appell an die Öffentlichkeit, Südkoreas Meer und Meeresprodukte seien absolut sicher, so wie internationale Organisationen und renommierte Wissenschaftler erklärt hätten.



Die Organisation glaube, dass nun keine Fischer und Bürger der haltlosen Behauptung vertrauen würden, dass Südkoreas Meer verschmutzt werde, hieß es.



Die Einleitung kontaminierten Wassers aus dem AKW sei zur Realität geworden, obwohl dies nicht gewünscht worden sei, erklärte die Gruppe. Sie forderte die Regierung auf, Maßnahmen für eine zügige Unterstützung im Falle eines Produktionsrückgangs in der Fischerei auszuarbeiten.



Die Organisation betonte außerdem, dass sie an die Wissenschaft glauben und sich für Fortschritte in der Fischerei einsetzen wolle.