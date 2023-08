Südkorea wird alle zwei Wochen Experten zu IAEA-Büro in Fukushima entsenden

Photo : YONHAP News

Nach dem Beginn der Einleitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer hat der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo eine Stellungnahme abgegeben.Han veröffentlichte heute Nachmittag im Regierungskomplex in Seoul die Erklärung und erläuterte die Vereinbarungen Südkoreas mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und Japan in der Angelegenheit.Er teilte die Einigung mit, nach dem Beginn der Wasser-Einleitung alle zwei Wochen südkoreanische Experten zum Büro der IAEA in Fukushima zu entsenden. Wenn keine Experten aus Südkorea vor Ort seien, werde Japan einschlägige Daten stündlich aktualisieren und der südkoreanischen Regierung zur Verfügung stellen.Han betonte, dass die Regierung an den Importeinschränkungen für Fischereiprodukte aus Japan festhalten werde. Die Regierung verbietet derzeit die Einfuhr aller Fischereierzeugnisse aus acht Präfekturen einschließlich Fukushima und von 27 Arten landwirtschaftlicher Produkte aus 15 Präfekturen.Die Regierung erwarte und fordere heute von der japanischen Regierung, dass sie während des Einleitungsprozesses, der über 30 Jahre andauern werde, transparent und verantwortungsbewusst Informationen offenlegen werde, sagte Han weiter.