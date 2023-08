Wirtschaft Naver präsentiert großes Sprachmodell HyberCLOVA X

Der südkoreanische Plattform-Gigant Naver hat HyperCLOVA X, ein koreanisches großes Sprachmodell (LLM) und künstliche Intelligenz (KI), präsentiert.



CEO Choi Soo-yeon stellte am Donnerstag auf der Team Naver Conference Dan 23 in Seoul HyberCLOVA X vor. Sie sagte, dass Naver die Vorbereitung auf einen neuen Wandel namens generativer KI abgeschlossen habe.



Naver entwickele seine technologischen Fähigkeiten weiter und verbessere die Benutzerfreundlichkeit, indem es eine Reihe von KI-basierten empfohlenen Technologien in verschiedenen Bereichen anwende, sagte sie in ihrer Rede. Als solche Bereiche wurden Suche, Einkaufen, Buchung, Bewertungen, nutzergenerierte Inhalte (UCC), Landkarten und Videos genannt.



Naver hatte angesichts des durch den KI-Chatbot ChatGPT hervorgerufenen Booms der generativen KI HyberCLOVA X als Geschäftsmodell der Zukunft ausgewählt und sich für die Entwicklung eines koreanischen LLM eingesetzt.