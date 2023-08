Nordkorea kritisiert Verklappung von Fukushima-Wasser als Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Photo : KBS News

Nordkorea hat die Verklappung des Kühlwassers aus der japanischen Reaktorruine als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.Japan solle den Prozess sofort stoppen, wurde in einer am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Erklärung gefordert.Die Einleitung des Wassers, das große Mengen von radioaktivem Material enthalte, ins Meer sei eine "anti-humane Handlung", mit der die Meeresumwelt zerstört und das Überleben der Menschheit gefährdet werde.Die Erklärung wurde im Namen eines Sprechers des Außenministeriums veröffentlicht. Japan wolle das radioaktiv verseuchte Wasser ins Meer leiten, weil es günstiger und einfacher sei, wurde der Sprecher zitiert.Obwohl Japan behaupte, dass das Wasser sauber sei, sei wissenschaftlich nachgewiesen, dass es große Mengen gefährlicher Radionuklide wie Tritium, Cäsium und Strontium enthalte.Japan müsse die volle Verantwortung für alle daraus resultierenden Konsequenzen tragen, sagte der Sprecher weiter.Japan hatte am Donnerstag mit der Einleitung der ersten Charge des Abwassers ins Meer begonnen. Dieses wurde vorher gefiltert und mit Meerwasser verdünnt.