Chefdiplomaten der G7 und EU verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefdiplomaten der G7 und der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik haben Nordkoreas Raketenstart am Donnerstag verurteilt.Nordkorea hatte nach eigenen Angaben einen Aufklärungssatelliten ins All befördern wollen, scheiterte mit dem Vorhaben aber.Wie das japanische Außenministerium mitteilte, haben die Chefdiplomaten in einer Erklärung festgestellt, dass es sich um einen eindeutigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrats gehandelt habe. Auch sei der Start eine schwere Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Weltgemeinschaft.Nordkorea verschärfe mit Starts ballistischer Raketen seine Provokationen, obwohl die Weltgemeinschaft immer wieder dazu auffordere, dies zu unterlassen. Nordkorea solle seine Programme für Atomwaffen, ballistische Raketen und andere Massenvernichtungswaffen vollständig, nachweislich und unumkehrbar aufgeben, hieß es weiter.Eine zügige und starke Antwort des Weltsicherheitsrats sei wegen einiger Mitglieder nicht möglich, hieß es offenbar in Anspielung auf China und Russland.Die Mitglieder des Weltsicherheitsrats sollten ihren Pflichten nachkommen. Nordkorea solle ohne Vorbedingungen einem Dialog mit Südkorea, den USA und Japan zustimmen.Nordkorea hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass sein zweiter Startversuch für einen Spionagesatelliten am frühen Morgen fehlgeschlagen war.