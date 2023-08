Spitzenbeamte Südkoreas und der USA für Handelsfragen einigen sich auf enge Beratungen

Photo : YONHAP News

Für Handelsfragen zuständige Spitzenbeamte Südkoreas und der USA haben sich auf die Fortsetzung enger Beratungen geeinigt.Neben dem Inflation Reduction Act (IRA) sollen auch andere Handelsfragen besprochen werden, teilte der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, am Freitag mit.Ahn hatte sich am Rande des Treffens der G20-Handelsminister in Indien mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai getroffen.Dabei sei die Entschlossenheit zur Zusammenarbeit für Folgemaßnahmen nach dem Dreiergipfel Südkoreas, der USA und Japans in der Vorwoche unterstrichen worden. Auch für Gespräche über das US-geführte Rahmenwerk für den Indopazifik wollen sich beide Seiten einsetzen.Ahn sprach außerdem mit dem chinesischen Vizeminister für Handel, Wang Shouwen, über die bilaterale Kooperation auf den Gebieten Handel und Investitionen. Das Freihandelsabkommen Regional Comprehensive Economic Partnership, das die ASEAN-Staaten und fünf weitere Staaten der Region unterzeichnet hatten, war ebenfalls ein Thema.Der südkoreanische Minister kam am Rande der Konferenz in Indien mit seinen Amtskollegen aus neun Ländern zu bilateralen Gesprächen zusammen. Unter anderem wurde mit den Amtskollegen aus den USA, China, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit beraten.