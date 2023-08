Ab 5. September Vorverkauf der Fahrkarten für Hochgeschwindigkeitsbahn SRT für Chuseok-Feiertage

Photo : YONHAP News

Der Vorverkauf der Fahrkarten für die Hochgeschwindigkeitsbahn SRT für die Feiertage zum Erntedankfest Chuseok beginnt am 5. September.SR Corporation, Betreiber des SRT, kündigte am Donnerstag an, dass der Vorverkauf vom 5. bis 7. September auf seiner Website (etk.srail.kr) erfolgen werde.Angeboten werden Tickets für alle Fahrten im Zeitraum vom 27. September bis 3. Oktober.Am 5. September können Senioren und Menschen mit Behinderung Fahrkarten reservieren, am 6. und 7. September ist die Buchung allen Bürgern möglich.