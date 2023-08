IAEA präsentiert erste Daten nach Beginn der Entsorgung von Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat am Donnerstag, dem ersten Tag der Einleitung kontaminierten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima ins Meer, erstmals Daten zur Sicherheitsbewertung in jeder Stufe des Prozesses veröffentlicht.Die Organisation stellte auf ihrer Website sechs Arten von Daten und Informationen dazu zur Verfügung, ob die Grenzwerte erfüllt waren.Es handelt sich um die Strahlendosis im aufbereiteten Wasser, die Durchflussmenge des aufbereiteten Wassers, die Strahlendosis im Meerwasser zur Verdünnung des kontaminierten Wassers und die stündliche Durchflussmenge von Meerwasser zur Verdünnung. Auch wurden Daten zum Tritiumgehalt im kontaminierten Wasser nach der Verdünnung und die Strahlendosis im verdünnten Wasser bereitgestellt.Die IAEA gab an, dass die Daten zu allen sechs Punkten im normalen Bereich lägen, und markierte dies mit einem grünen Licht. Die Daten wurden von Tokyo Electric Power, dem Betreiber des AKW Fukushima, bereitgestellt.