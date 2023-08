Südkorea will Quote für ausländische Fachkräfte stark erhöhen

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Quote für ausländische Fachkräfte in diesem Jahr stark erhöhen.Entsprechende Maßnahmen zur Abschaffung der sogenannten „Killer-Regulierungen“ für Visa legte das Justizministerium am Donnerstag nach der vierten Sitzung zur Regulierungsreform unter Leitung von Präsident Yoon Suk Yeol vor.Beschlossen wurde, die Quote für den Wechsel des Aufenthaltstitels von ausländischen Arbeitskräften zu E-7-4-Visa für Fachkräfte von etwa 2.000 im vergangenen Jahr auf 35.000 in diesem Jahr zu steigern. Das E-7-4-Visum ermöglicht praktisch einen dauerhaften Aufenthalt im Land.Das Justizministerium teilte mit, dass Unternehmen selbst ausländische Arbeitskräfte hierfür empfehlen könnten. Für solche Arbeitskräfte wird vorrangig ein Wechsel erwogen, wenn die erforderlichen Anforderungen, beispielsweise koreanische Sprachkenntnisse, erfüllt sind.Ausländische Studenten dürfen laut dem Beschluss nach ihrem Studienabschluss drei Jahre auf einem Gebiet in Südkorea arbeiten, auf dem Ausländer beschäftigt werden können. Wer unter der Bedingung der Beschäftigung bei einem Schiffbauunternehmen eine bestimmte Zeit lang eine Ausbildung am Arbeitsplatz absolviert hat, dem wird der Wechsel des Aufenthaltstitels zu einem E-7-Visum für Fachkräfte erlaubt.Bisher durften ausländische Studenten nur in Büro- und Fachberufen arbeiten und mussten Südkorea verlassen, wenn sie hier keine Arbeit finden konnten.